Sistema solar pode girar em torno de objeto invisível que não é o Sol

O Sol é o centro do sistema solar. Isso é um fato. Mas… é mesmo? Uma animação feita por um cientista pode indicar que, na realidade, os planetas do nosso sistema orbitam em torno de um centro de massa, chamado de baricentro.

“Você sabia que os planetas não orbitam o Sol, tecnicamente? Em vez disso, tudo orbita um centro de massa, até o Sol!”, explicou o cientista planetário James O’Donoghue, que trabalha na agência japonesa espacial JAXA. “Enquanto o Sol tem 99,8% da massa do sistema solar, Jupiter tem mais do que o resto (Saturno é o segundo), então o Sol pode, na verdade, orbitar Júpiter”, diz ele.

O baricentro é o ponto de um objeto perfeitamente balanceado por ter sua massa igualmente distribuída em todos os lados. Dessa forma, segundo a animação do cientista, o Sol não se encontra no centro do universo.

Did you know planets don't technically orbit the Sun? Instead, everything orbits the Solar System center of mass, even the Sun! While the Sun contains 99.8% of the Solar System's mass Jupiter holds most of the rest (Saturn is 2nd), so the Sun actually orbits Jupiter slightly — pic.twitter.com/npZ8OaIFWB

— Dr James O'Donoghue (@physicsJ) July 3, 2020