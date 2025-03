Seu cachorro está te enganando? Estudo revela os erros que você comete ao ler as emoções caninas

A convivência com um cachorro envolve uma troca constante de emoções e sinais, mas, segundo um estudo recente da Arizona State University, os humanos muitas vezes interpretam incorretamente o que seus pets estão sentindo.

Sem uma linguagem comum entre humanos e cães, a comunicação depende de capacidade de ler os sinais dos animais. Mas o estudo sugere que essa leitura pode estar repleta de erros, influenciada por nossos próprios preconceitos e pela maneira como projetamos sentimentos humanos nos animais.

A pesquisa, conduzida pelos psicólogos Holly Molinaro e Clive Wynne, investiga como os humanos muitas vezes não conseguem perceber as emoções reais de seus cães.

Em dois experimentos realizados pela equipe, foi observado que as percepções humanas sobre o estado emocional dos cães dependem muito mais do contexto em que o animal se encontra do que das pistas comportamentais do próprio cachorro.

Em um dos experimentos, as pessoas assistiram a vídeos de cães em situações que eles próprios consideravam positivas ou negativas, como o oferecimento de um petisco ou o momento em que o animal é repreendido. O estudo mostrou que os participantes julgavam frequentemente o estado emocional dos cães com base no contexto da cena — um cão recebendo um petisco era percebido como feliz, enquanto um cão sendo repreendido era visto como triste ou angustiado, independentemente de seu comportamento real.

"O problema é que as pessoas não observam o que o cão está fazendo, mas sim o contexto ao redor dele," explicou Molinaro, doutoranda em psicologia da ASU e especialista em bem-estar animal, no estudo. Essa tendência a julgar as emoções dos cães com base na situação, e não nas expressões ou comportamentos deles, torna difícil para os donos entenderem realmente o que seus animais estão tentando comunicar.

A falta de uma leitura precisa das emoções dos cães é ainda agravada pelo que os cientistas chamam de antropomorfismo, a tendência humana de atribuir características e sentimentos humanos aos animais. Segundo Wynne, professor de psicologia da ASU, esse fenômeno de projetar nossos próprios sentimentos nos cães acaba distorcendo nossa capacidade de compreender de forma verdadeira o estado emocional dos nossos animais.

Em outra parte do estudo, os pesquisadores editaram vídeos para inverter os contextos em que os cães estavam. Quando mostraram um cão reagindo a um aspirador de pó (uma situação negativa), mas com um fundo que sugeria um momento de alegria (como a presença de uma coleira), os participantes avaliaram o cão como calmo e feliz. Isso reflete como o simples cenário em torno do cão pode moldar a percepção humana, independentemente dos sinais reais do animal.

Com base nessas descobertas, os pesquisadores sugerem que a chave para uma melhor comunicação com nossos cães é reconhecer nossas próprias falhas ao interpretar suas emoções. Molinaro recomenda que, ao interagir com nossos cães, devemos ser mais humildes, conscientes de nossas projeções e, em vez de focarmos na situação em torno do cão, passemos a observar mais atentamente seus comportamentos e sinais.

Para os donos de cães, o primeiro passo é entender que a percepção das emoções de seus animais pode ser mais complexa do que se pensa. “Cada cão é único, e suas expressões emocionais também são”, diz Molinaro. E nem sempre um "au" pode significar o que você pensa.