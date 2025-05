Segunda maior espécie de baleia do mundo surpreende com visita rara ao litoral brasileiro

Uma baleia-fin, reconhecida como o segundo maior cetáceo do mundo, foi observada no litoral de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, em um registro raro capturado por drone em 15 de maio. O vídeo foi feito pelo guia turístico Christian Meira durante um passeio pela região.

A baleia-fin pode atingir até 27 metros de comprimento e pesar cerca de 70 toneladas, dimensões que a tornam um dos maiores animais do planeta. Embora essa espécie não seja comum na costa sudeste brasileira, sua presença já foi confirmada em outras ocasiões. No período de outono, as baleias realizam migrações do Sul do país em direção a águas mais quentes para se reproduzirem.

O guia Christian Meira contou que o encontro começou quando ouviu o som da respiração do animal, mas não conseguiu localizá-lo imediatamente. Ele usou o drone para explorar a área e, após cerca de 25 minutos, capturou imagens do gigantesco mamífero marinho próximo à sua embarcação. O registro impressionou pelas proporções do animal e pela raridade do avistamento na região.

O episódio reforça a importância do monitoramento das rotas migratórias de grandes cetáceos no litoral brasileiro e destaca a necessidade de proteção ambiental para essas espécies que visitam áreas fora do seu habitat mais comum.