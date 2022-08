Seca revela pegadas de dinossauros em parque americano

Uma seca no estado americano do Texas secou o leito de um rio que atravessa o Parque Estadual do Vale dos Dinossauros e revelou pegadas de répteis gigantes que viveram há 113 milhões de anos, anunciou um funcionário nesta terça-feira, 23.

Imagens divulgadas no Facebook mostram pegadas de três dedos que descem pelo leito de um rio seco. Trata-se de "um dos mais longos conjuntos de pegadas de dinossauros do mundo", diz a legenda.

Stephanie Salinas Garcia, do Departamento de Parques e Vida Selvagem do Texas, explicou que o clima seco os tornou visíveis: “Devido às condições excessivas de seca no verão passado, o rio secou completamente na maioria dos lugares, permitindo que mais pegadas fossem descobertas no parque. Em condições normais do rio, essas pegadas novas ficam sob a água e geralmente estão cobertas por sedimentos."

Localizado a sudoeste da cidade de Dallas, o parque ficava à beira de um antigo oceano.

A maioria das pegadas recém-reveladas corresponde ao Acrocanthosaurus, de 6.350 kg quando adulto e cerca de 4,5 metros de altura. Outro dinossauro, o Sauroposeidon, também passeou pelo parque. Ele tinha 18 metros de altura e pesava 44 toneladas.

Localizado a sudoeste da cidade de Dallas, o parque ficava à beira de um antigo oceano e os dinossauros deixavam suas pegadas na lama, segundo seu site. Estão previstas chuvas, o que voltará a cobrir as pegadas.

“Embora em breve elas vão ser novamente enterradas pela chuva e pelo rio, o Parque Estadual do Vale dos Dinossauros continuará protegendo essas pegadas de 113 milhões de anos, não apenas para esta geração, mas também para as gerações futuras", ressaltou Stephanie.

LEIA TAMBÉM:

Cratera encontrada na África pode ter ligação com extinção dos dinossauros; entenda

Maior predador da Europa é descoberto em ilha dos dinossauros