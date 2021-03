Rússia diz ter identificado primeiros casos de gripe aviária H5N8 em humanos

A Rússia afirmou neste sábado, 20, que identificou os primeiros casos em humanos da cepa de gripe aviária H5N8, mas reiterou que o vírus ainda não está sendo transmitido entre pessoas. A notícia foi divulgada pela agência Bloomberg.

"Não está sendo transmitido de pessoa para pessoa, mas apenas o tempo irá dizer se futuras mutações poderão transpor essa barreira", afirmou Anna Popova, a chefe de saúde pública da Rússia, durante pronunciamento televisivo.

Sete casos foram detectados em trabalhadores de uma fazenda de criação de aves no sul do país. As informações sobre os infectados foram enviadas à Organização Mundial de Saúde (OMS). De acordo com Popova, ter descoberto os casos cedo dará tempo para que a ciência se prepare para possíveis mutações e possa reagir a tempo com o desenvolvimento de testes eficazes e de vacinas.

A H5N8 é conhecida na Europa por ter afetado, nos últimos anos, a produção agrária de aves em países como Alemanha, Eslováquia, Polônia, Hungria e República Tcheca. Geralmente, quando a doença é descoberta, criações são sacrificadas para evitar a contaminação.

Segundo a OMS afirma em seu site, infecções do vírus da gripe do tipo H5 são "raros e geralmente ocorrem em indivíduos expostos a aves infectadas ou mortas (ou seus ambientes), eles podem podem levar a doença severa e morte em humanos". O órgão afirma que 6 de 14 casos da cepa H5N6 foram mortais os em humanos desde 2014.