Rússia anuncia vacina contra o câncer com distribuição prevista para 2025

Segundo a agência estatal Tass, trata-se de um imunizante com tecnologia de RNA mensageiro (mRNA), a mesma usada nas vacinas contra a covid-19. Caso o anúncio se concretize de fato, pode ser o início de uma revolução na área de vacinas e também no tratamento oncológico.

O método é baseado numa abordagem individualizada. A partir da análise genética do tumor de cada paciente, é criada uma vacina exclusiva que pode 'ensinar' o sistema imunológico a reconhecer células cancerígenas.

De acordo com Alexander Gintsburg, diretor do Centro Nacional de Pesquisa de Epidemiologia e Microbiologia Gamaleya, os testes mostraram que o imunizante suprime o desenvolvimento do tumor e possíveis metástases. No entanto, não foram divulgados mais detalhes, como quais tipos de câncer podem ser tratados com a vacina.