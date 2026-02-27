Robô 'gigante' vai recolher destroços radioativos em Fukushima

Um robô em forma de serpente vai recolher amostras em Fukushima, no Japão. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 26, pela Tokyo Electric Power Company (Tepco), empresa operadora do aparelho.

O aparelho tem um braço robótico de 22 metros.

O objetivo é captar amostras de destroços radioativos no interior da acidentada central nuclear, onde os níveis de radiação ainda são elevados.

A atividade faz parte do complexo processo de demolição da central, que deve levar várias décadas, segundo a empresa.

Como a operação deve funcionar?

A empresa explica que o robô é equipado com uma câmera e é o mais eficaz para recolher informações dentre os aparelhos já utilizados.

A operadora prevê utilizar o dispositivo ainda neste ano, durante testes de remoção de destroços dos reatores danificados da central de Fukushima

Foram realizadas apenas duas pequenas remoções de material radioativo da usina. Por enquanto, o robô vai continuar nas tarefas desse projeto piloto.

A ideia da Tepco é começar a remoção em grande escala em 2037.

Em 2011, um terremoto de magnitude 9 causou um imenso tsunami que atingiu a usina e provocou um dos maiores desastres nucleares da história. Cerca de 880 toneladas de substâncias perigosas permanecem no local.

*Com informação da agência AFP.