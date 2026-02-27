Robô 'gigante' vai recolher destroços radioativos em Fukushima

Fukushima: braço robótico da Tepco é próximo passo para desnuclearização da usina (AFP)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 05h41.
Um robô em forma de serpente vai recolher amostras em Fukushima, no Japão. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 26, pela Tokyo Electric Power Company (Tepco), empresa operadora do aparelho.
O aparelho tem um braço robótico de 22 metros.
O objetivo é captar amostras de destroços radioativos no interior da acidentada central nuclear, onde os níveis de radiação ainda são elevados.
A atividade faz parte do complexo processo de demolição da central, que deve levar várias décadas, segundo a empresa.
A empresa explica que o robô é equipado com uma câmera e é o mais eficaz para recolher informações dentre os aparelhos já utilizados.
A operadora prevê utilizar o dispositivo ainda neste ano, durante testes de remoção de destroços dos reatores danificados da central de Fukushima
Foram realizadas apenas duas pequenas remoções de material radioativo da usina. Por enquanto, o robô vai continuar nas tarefas desse projeto piloto.
A ideia da Tepco é começar a remoção em grande escala em 2037.
Em 2011, um terremoto de magnitude 9 causou um imenso tsunami que atingiu a usina e provocou um dos maiores desastres nucleares da história. Cerca de 880 toneladas de substâncias perigosas permanecem no local.
*Com informação da agência AFP.