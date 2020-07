Reino Unido promete US$ 127 milhões para acelerar vacina contra covid-19

O Reino Unido informou nesta quinta-feira que vai fornecer 100 milhões de libras, cerca de 127 milhões de dólares, em financiamento para uma unidade que aumentará a escala de produção de vacinas contra a covid-19.

“Esse novo Centro Catapulta de Inovação em Fabricação e Terapia Celular e Genética, ao lado de investimentos cruciais em capacitação, apoiará nossos esforços para rapidamente produzir milhões de doses de uma vacina para o coronavírus, ao mesmo tempo que garantirá que o Reino Unido possa responder rapidamente a potenciais pandemias futuras”, disse o secretário de Negócios do país, Alok Sharma, em comunicado.

No início desta semana, o governo britânico anunciou a assinatura de dois acordos para a compra de 90 milhões de doses de duas vacinas contra a covid-19, que estão em desenvolvimento. Os acordos com a empresa de biotecnologia alemã BioNtech em parceria com o laboratório americano Pfizer e com o laboratório francês Valneva complementam o assinado há algumas semanas com o grupo britânico AstraZenecapor para a compra de 100 milhões de doses da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford.

O Reino Unido é o país mais afetado pela pandemia de coronavírus na Europa e o terceiro com maior número de mortes no mundo. No total, mais de 45,5 mil mortes e quase 300 mil casos foram registrados, de acordo com a Universidade John Hopkins.

(*Com informações da Reuters)