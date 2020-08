Regeneron: coquetel de anticorpos preveniu e tratou covid-19 em animais

A farmacêutica Regeneron afirmou nesta segunda-feira que o coquetel de anticorpos que está desenvolvendo para combater a covid-19 preveniu e tratou a doença em macacos e hamsters, acrescentando que espera que o medicamento possa funcionar em humanos.

A empresa americana de biotecnologia disse no estudo, que ainda não foi revisado por pares, que o coquetel de dois anticorpos monoclonais foi capaz de “bloquear quase que completamente o estabelecimento da infecção pelo vírus.”

Em um segundo estudo, nos quais os animais foram infectados com um nível muito maior do vírus, a Regeneron afirmou que o coquetel também foi capaz de minimizar a infecção. O efeito profilático foi bastante reduzido quando administrada uma dose mais baixa do medicamento, acrescentou a companhia.

A farmacêutica disse ainda que os resultados igualaram ou superaram efeitos demonstrados recentemente em estudos com animais para o desenvolvimento de candidatas a vacinas.