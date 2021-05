Ranking mostra que 20 empresas produzem 55% do plástico global

Ainda que adotar o hábito de separar o lixo reciclado em casa seja bom para o meio ambiente, talvez ele tenha um efeito muito brando frente à produção de plásticos na indústria.

Já que segundo o índice Plastic Waste Makers, apenas vinte empresas são responsáveis por cerca de 55% do lixo plástico de uso único produzido pelo mundo. Nesse ranking de empresas, onze estão na Ásia, quatro na Europa, três na América do Norte, uma na América Latina e uma no Oriente Médio

O levantamento também evidencia o setor mais poluente do mundo: o setor de energia e conglomerados químicos. E, ao esticar a linha de corte, o relatório mostra que apenas 100 empresas respondem por mais de 90% do plástico descartado.

A principal fonte de plásticos descartáveis, segundo o relatório, é a Exxon, companhia de combustíveis fósseis. Em 2019, ela contribuiu com 5,9 milhões de toneladas de plástico que foram jogadas fora.

Em segundo e terceiro lugar, estavam as duas maiores empresas químicas do mundo, a norte-americana Dow e a chinesa Sinopec. Elas produziram 5,5 milhões e 5,3 milhões de toneladas do material, respectivamente.

O estudo ainda indica que não há sinais de controle na produção destes materiais. “Projeta-se um aumento de 30% na produção global de lixo nos próximos cinco anos”, disse o relatório. “Este crescimento na produção levará a 3 trilhões de itens de resíduos plásticos descartáveis até 2025.”

