Qual é o melhor horário para ver a chuva de meteoros nesta quarta-feira no Brasil?

A chuva de meteoros Líridas atinge o ápice de visibilidade nesta quarta-feira, 23, com possibilidade de observação em todo o território brasileiro, incluindo Mato Grosso do Sul, principalmente durante a madrugada.

O evento ocorre todos os anos quando a Terra atravessa a trilha de partículas deixadas pelo cometa Thatcher. Ao penetrarem na atmosfera, esses fragmentos produzem rastros luminosos, chamados de "estrelas cadentes".

De acordo com o Observatório Nacional, órgão ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a visualização em Mato Grosso do Sul tende a ocorrer com menor intensidade. O período mais indicado para observação é entre 2h e 3h da manhã.

Como observar?

A observação do fenômeno dispensa o uso de equipamentos como telescópios ou binóculos. Especialistas apontam condições que favorecem a visibilidade:

Locais escuros: optar por áreas com pouca iluminação artificial, afastadas de centros urbanos;

Direção: manter o olhar voltado para o horizonte entre Norte e Nordeste;

Adaptação visual: aguardar cerca de 20 minutos para que a visão se ajuste à escuridão.

Qual é o melhor horário?

No Brasil, a visibilidade tende a aumentar a partir de 1h da manhã, com melhores condições entre a madrugada de quarta-feira, 22, e quinta-feira, 23.