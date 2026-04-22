Qual é o melhor horário para ver a chuva de meteoros nesta quarta-feira no Brasil?

Repórter
Publicado em 22 de abril de 2026 às 10h00.
A chuva de meteoros Líridas atinge o ápice de visibilidade nesta quarta-feira, 23, com possibilidade de observação em todo o território brasileiro, incluindo Mato Grosso do Sul, principalmente durante a madrugada.
O evento ocorre todos os anos quando a Terra atravessa a trilha de partículas deixadas pelo cometa Thatcher. Ao penetrarem na atmosfera, esses fragmentos produzem rastros luminosos, chamados de "estrelas cadentes".
De acordo com o Observatório Nacional, órgão ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a visualização em Mato Grosso do Sul tende a ocorrer com menor intensidade. O período mais indicado para observação é entre 2h e 3h da manhã.
A observação do fenômeno dispensa o uso de equipamentos como telescópios ou binóculos. Especialistas apontam condições que favorecem a visibilidade: