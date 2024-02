Qual é a origem da Lua? Agência espacial do Japão diz ter pistas

Uma espaçonave não tripulada capturou e transmitiu dados analisando 10 rochas lunares, o que poderia ajudar a fornecer pistas sobre a origem da Lua, disse um oficial da agência espacial do Japão na última quarta-feira, 21.

Por quatro dias, o Smart Lander for Investigating Moon, ou SLIM — que pousou na lua no mês passado — usou sua câmera espectral multibanda para estudar a composição das rochas e trabalhou na análise das rochas lunares, disse o gerente do projeto da Agência de Exploração Aeroespacial do Japão, Shinichiro Sakai.

A missão lunar é a primeira do Japão. A espaçonave fez um pouso histórico de precisão em 20 de janeiro, embora tenha aterrissado de cabeça para baixo, com seus painéis solares inicialmente incapazes de ver o sol e tenha sido desligada após uma breve comunicação com a Terra. Mas no oitavo dia, começou a funcionar, permitindo que estabelecesse com sucesso a comunicação com o centro de comando da JAXA na Terra.

Um foto em preto e branco transmitida logo após o SLIM ser reativado mostrava a superfície lunar acidentada, incluindo seis rochas. A espaçonave eventualmente obteve dados de 10 rochas no total, todas as quais receberam nomes de raças de cachorros, como "Akitainu", "Beagle" e "Shibainu".

"Estamos esperando que a análise das rochas nos leve à origem da lua", disse Sakai. Comparando as composições minerais das rochas lunares e as da Terra, é possível descobrir se as rochas têm elementos comuns, disse ele. Segundo a hipótese do "Big Bang", acredita-se que a lua tenha se formado como resultado da colisão da Terra com outro planeta, e uma massa menor se desprendeu deles.

A equipe da JAXA esperava que o SLIM estudasse e analisasse apenas uma rocha, então ter dados sobre 10 rochas foi motivo de comemoração, impulsionando a equipe a buscar o estudo das origens da lua.

O SLIM está atualmente "hibernando" em outra noite lunar que durará até o final de fevereiro.

O pouso fez do Japão o quinto país do mundo a chegar à lua, depois dos Estados Unidos, da antiga União Soviética, da China e da Índia.