Qual é a influência do som no mundo dos negócios? Estudo mostra que os ruídos determinam as decisões

A vida humana é frequentemente influenciada por diversos elementos naturais e tecnológicos. Mas, na correria do dia a dia, muitas pessoas não notam como os sons impactam as emoções e decisões, inclusive importantes decisões no mundo dos negócios.

Esse fenômeno foi apontado no estudo “Soundtrends 2025”, lançado nesta terça-feira, 28, pela sound company Soundthinkers, que prevê o uso inovador e imersivo do som no cotidiano.

O relatório destaca como o som, assim como sua ausência, pode ser uma ferramenta poderosa para conectar marcas aos consumidores, criando experiências marcantes e imersivas, além de se tornar um elemento estratégico no relacionamento com o público.

Dividido em quatro temas — Silêncio, Sintético, Linguagem e Emoção — o estudo integra dados de pesquisas de mercado, análises de consumo e a expertise dos especialistas da Soundthinkers. Entre os principais pontos abordados, destacam-se o silêncio e o ruído como aliados do bem-estar.

Silêncio

Em um cenário de constantes estímulos, o silêncio passa a ser considerado um luxo, o que impulsiona o aumento de espaços públicos e comerciais que priorizam o silêncio, o crescimento de produtos com cancelamento de ruídos (como fones de ouvido) e a utilização de ruídos que favorecem o relaxamento, o sono, o estudo e o trabalho, tendências que se tornarão cada vez mais relevantes nos próximos anos.

"O Soundtrends 2025 não é apenas um relatório sobre as tendências emergentes, mas uma visão clara e estratégica sobre o que está por vir. Nosso objetivo é fornecer uma base sólida de insights para que, principalmente, grandes marcas e varejistas possam se preparar para os próximos anos quando se fala em Som e Inovação”, afirma Paulo Dytz, CEO e fundador.

O estudo "Soundtrends 2025" também oferece insights sobre mudanças tecnológicas, o comportamento do consumidor e o impacto da inteligência artificial na criação de experiências sonoras.

Sintético

Um dos pontos destacados é o segmento Sintético, que explora como a evolução da tecnologia tem permitido que a Inteligência Artificial reproduza de maneira mais fiel às complexidades e nuances da voz humana. Isso torna essencial que plataformas e empresas invistam ainda mais em IA para personalizar a experiência do cliente, criando interações mais eficientes e únicas, com conversas em tempo real que geram maior engajamento, sempre com foco na segurança.

Linguagem

O tema Linguagem aborda como o som vai além das palavras, destacando seu enorme poder comunicativo, exemplificado pelos podcasts. Segundo o relatório Global Podcast Listener Forecast (2021-2025), mais de 39 milhões de brasileiros ouvem seus podcasts preferidos nas principais plataformas de áudio. Muitas marcas têm investido na criação de seus próprios podcasts para oferecer experiências exclusivas aos consumidores.

Além disso, sons virais, efeitos sonoros e visuais estão entre as principais tendências, especialmente em redes sociais como Instagram e TikTok.

Emoção

Por último, o estudo explora a importância da escuta e seu impacto emocional nas pessoas, no tema Emoção. O som, que está se tornando cada vez mais presente na vida cotidiana, é uma ferramenta poderosa para promover bem-estar, reduzir o estresse e melhorar o foco, especialmente em pontos de venda que investem em ambientes sonoros. A música também se consolida como instrumento de cura e paz interior, refletindo o crescente interesse por práticas como Soundhealing e Soundtherapy, que buscam o equilíbrio mental e emocional pelo som.

“Os atos de escutar e se conectar estão assumindo novas formas à medida que se criam maneiras mais inovadoras para as pessoas se relacionarem com o som. Essa evolução, que vai além da simples audição, promete crescer à medida que todos busquem por novas maneiras de encontrar equilíbrio, tranquilidade e bem-estar em um mundo cada vez mais acelerado”, conclui Paulo.