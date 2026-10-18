Primeiros animais podem ter surgido 200 milhões de anos antes do previsto, diz estudo

Os primeiros animais podem ter surgido na Terra até 200 milhões de anos antes do que indicavam algumas estimativas científicas anteriores. A possibilidade foi levantada por pesquisadores após a análise de mais de 140 microfósseis encontrados na Mongólia.

O estudo, publicado na revista científica Science Advances, examinou materiais preservados na Biota de Kheseen, um conjunto de fósseis microscópicos que pode ajudar a investigar as etapas iniciais da evolução animal.

As amostras incluem estruturas semelhantes a embriões, algumas com células internas preservadas. Entretanto, os pesquisadores ressaltam que nenhum dos exemplares pode ser identificado definitivamente como um animal.

O que os fósseis revelaram?

Os cientistas analisaram mais de 140 microfósseis, incluindo materiais provenientes de localidades ainda não documentadas em estudos anteriores. Para examinar as estruturas, a equipe utilizou microscopia eletrônica de varredura, técnica que permite observar detalhes muito pequenos da superfície dos fósseis.

As análises revelaram novas espécies de microfósseis e estruturas com características semelhantes às de embriões. Algumas amostras apresentavam células internas preservadas, um detalhe importante para investigar a organização de organismos antigos.

Segundo os pesquisadores, o estado de conservação dos materiais permitiu observar características que normalmente não permanecem registradas ao longo de milhões de anos. Apesar dessas descobertas, ainda não há confirmação de que os fósseis pertençam aos primeiros animais.

Como calcular a origem dos animais?

Para investigar quando os animais podem ter surgido, os cientistas consideraram estimativas produzidas pelo chamado relógio molecular. Essa técnica utiliza diferenças genéticas entre espécies atuais para estimar quando determinados grupos compartilharam ancestrais comuns.

Os registros fósseis ajudam a estabelecer referências temporais para esses cálculos. Entretanto, as estimativas podem variar conforme os materiais utilizados e as interpretações sobre a evolução dos organismos.

O estudo também considerou informações da Biota de Weng'an, na China, conhecida pela preservação de organismos microscópicos antigos. Esse depósito tem aproximadamente 590 milhões de anos e é utilizado em pesquisas sobre as primeiras etapas da evolução animal.

Microfósseis podem mudar cronologia dos primeiros animais

A comparação entre os registros da Mongólia e da China levou os pesquisadores a propor uma origem mais antiga para os animais. Segundo a interpretação apresentada no estudo, a evolução desse grupo pode ter começado até 200 milhões de anos antes de algumas estimativas anteriores.

A hipótese considera que organismos animais poderiam existir antes da formação dos depósitos fósseis utilizados como referência para calcular quando o grupo apareceu na Terra.

Com isso, os resultados ampliam as informações disponíveis sobre organismos microscópicos antigos e oferecem novos elementos para investigar quando os primeiros animais surgiram na Terra.