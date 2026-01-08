Ciência

Por que tubarões da Groenlândia vivem 400 anos? Estudo mostra o que está por trás dessa longevidade

Cientistas identificam mecanismos de reparo genético que preservam a retina do animal, desafiando teorias sobre cegueira em espécies de águas profundas

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 19h01.

Tudo sobreAnimais
Saiba mais

Durante décadas, o tubarão-da-Groenlândia, espécie ártica de longa vida, foi descrito como um predador cego, pela opacidade dos olhos e da presença de parasitas. Mas, um novo estudo publicado na segunda-feira na revista Nature Communications aponta que o animal mantém um sistema visual funcional, mesmo após séculos de vida.

A pesquisa sugere que a espécie possui mecanismos avançados de reparo do DNA que preservam a retina ao longo do envelhecimento extremo. Desse modo, o estudo contradiz antigas teorias, segundo as quais a visão do tubarão estaria comprometida por viver em ambientes escuros e profundos do Oceano Ártico e Atlântico Norte, que podem alcançar 3 mil metros de profundidade.

Entenda a investigação

A investigação começou após a fisiologista Dorota Skowronska-Krawczyk, da Universidade da Califórnia, observar em vídeos que os olhos do tubarão se moviam seguindo uma fonte de luz. A resposta ocular indicava que o animal não era funcionalmente cego, contrariando a visão predominante na literatura científica. “Do ponto de vista evolutivo, você não mantém um órgão que não precisa”, afirmou a pesquisadora, em nota à imprensa.

Para validar a hipótese, a equipe coletou amostras entre 2020 e 2024 com a colaboração da Universidade de Copenhague, na Estação Ártica da Ilha Disko, na Groenlândia. Os olhos dissecados, incluindo de exemplares com mais de 100 anos, foram enviados à Califórnia para análises histológicas e moleculares.

As análises revelaram a presença organizada de células essenciais à visão, incluindo a proteína rodopsina, sensível à luz azul — faixa de luz que mais penetra no oceano. Segundo a revista Nautilus, mesmo os parasitas nas córneas não obstruem totalmente a entrada de luz, permitindo que ela alcance a retina.

Outro dado central do estudo é a expressão intensa de genes ligados à reparação do DNA ocular. Essa característica pode ser determinante para evitar o desgaste natural da retina, fator associado ao surgimento de doenças como degeneração macular e glaucoma em humanos.

Para os cientistas, o tubarão-da-Groenlândia representa um modelo biológico único. Sua longevidade, que pode alcançar quatro séculos, torna-o um objeto de estudo raro sobre envelhecimento celular em vertebrados. Compreender como tecidos sensíveis mantêm funcionalidade por tanto tempo pode influenciar diretamente pesquisas na área da oftalmologia humana.

A coautora Emily Tom, doutoranda que participou das análises, destacou que ainda há lacunas na biologia visual dos tubarões. Segundo ela, a continuidade das pesquisas depende de financiamento científico que permita aprofundar o estudo desses mecanismos e sua possível aplicação terapêutica.

Acompanhe tudo sobre:Pesquisas científicasAnimaisGroenlândia

Mais de Ciência

Mais carne, menos açúcar: EUA invertem pirâmide alimentar

O segredo do sono: como horários regulares podem mudar sua saúde

Gelo fino pode ter preservado água no estado líquido em Marte, diz estudo

Vida na lua de Júpiter? Estudo levanta dúvidas

Mais na Exame

Pop

Decoração do BBB 26: luxo, atmosfera de sonhos e espaços repaginados

Mercados

Petrobras, bancos e elétricas garantem alta do Ibovespa, apesar de Bradesco e Vale

Brasil

Produtos comprados em viagens terão novas regras para entrada no Brasil

Future of Money

'Evento mais destrutivo' da história das criptomoedas segue prejudicando o setor; entenda