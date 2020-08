Por que setembro é um mês decisivo para as vacinas contra a covid-19

O mês de setembro deve ser decisivo para as vacinas contra a covid-19. O andamento das pesquisas está acelerado. Das mais de 100 vacinas em desenvolvimento, nove estão na fase 3 de testes, quando a vacina é estudada num ensaio com dezenas de milhares de pessoas no mundo. É a última etapa necessária para que uma vacina seja considerada segura para o uso na população.

Os primeiros resultados dos testes são esperados já para outubro, de acordo com as empresas e laboratórios envolvidos nas pesquisas. Entre elas estão a vacina desenvolvida pelo laboratório americano Pfizer em conjunto com a empresa alemã BioNTech, e a vacina da Universidade de Oxford, do Reino Unido, junto da farmacêutica AstraZeneca.

Os testes da fase 3 começaram a ser feitos em julho, incluindo com pacientes voluntários no Brasil. Além das duas vacinas contra o coronavírus, também são esperados os resultados dos testes das vacinas dos laboratórios chineses Sinovac, CanSino e Sinopharm, e de uma vacina desenvolvida pela empresa de biotecnologia americana Moderna. As empresas também iniciaram os testes da fase 3 da vacina em julho.

Uma vez publicados os resultados, no entanto, não significa que as vacinas estarão prontas para serem aplicadas imediatamente. Os dados precisam ser antes avaliados pelas autoridades de saúde de cada país e as vacinas precisam receber uma aprovação para serem aplicadas. Em seguida, começa a fase de produção. Portanto, na melhor hipótese, a vacinação deve começar em novembro ou dezembro.

As expectativas são positivas. Stephen Hahn, o chefe da Food and Drug Administration (FDA) – agência reguladora dos Estados Unidos responsável pela aprovação – disse em entrevista ao jornal Financial Times que está disposto a acelerar a aprovação da vacina se o resultado for positivo.

Ele afirmou que a agência pode emitir uma “autorização emergencial de uso” da vacina antes de a agência fazer uma revisão completa dos resultados das pesquisas. Segundo ele, isso pode ocorrer antes da eleição presidencial americana, no início de novembro.