Por que o jumento brasileiro pode entrar em extinção até 2030? Pesquisadores apontam soluções

O Brasil perdeu 94% de sua população de jumentos nos últimos 30 anos. De acordo com dados do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), entre 2018 e 2024, 248 mil desses animais foram abatidos, sendo a Bahia o estado que concentra os três frigoríficos autorizados pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF) para essa atividade.

No entanto, se o ritmo atual de abates persistir, a espécie "deve ser extinta até 2030" no Brasil, de acordo com Pierre Barnabé Escodro, professor de Medicina Veterinária, Inovação e Empreendedorismo da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), em entrevista à BBC.

A principal demanda vem da indústria chinesa de ejiao, um produto elaborado com colágeno extraído da pele dos jumentos, utilizado na Ásia como suplemento para melhorar a vitalidade.

A venda do colágeno extraído da pele dos jumentos gera uma movimentação anual global de cerca de US$ 6,38 bilhões. Cada pele pode ser vendida por até US$ 4 mil, o que tem levado ao abate indiscriminado e sem práticas de controle sustentável para atender a essa demanda crescente.

O impacto sobre a espécie é alarmante. O rebanho, que era de 1,37 milhão de jumentos em 1999, caiu para cerca de 78 mil em 2025, segundo dados da FAO, IBGE e Agrostat. Isso representa apenas 6 jumentos para cada 100 que existiam há três décadas, colocando o Brasil em risco de levar a espécie à extinção nos próximos anos, caso medidas urgentes não sejam tomadas.

Existem outros fatores para a extinção dos jumentos?

Desvalorização e abandono: Com a mecanização da agricultura e a substituição dos jumentos por veículos, muitos animais foram abandonados nas estradas. Esse abandono resultou na perda de seu papel tradicional na agricultura familiar nordestina, facilitando o processo de captura e abate em massa.

Impacto social: O desaparecimento dos jumentos tem causado impactos significativos nas comunidades rurais, principalmente entre as mulheres, que dependem desses animais para o transporte de água, lenha e produtos agrícolas. Esse processo afeta diretamente a renda e a sobrevivência de diversas famílias que ainda utilizam os jumentos em suas atividades diárias.

Existem iniciativas para a preservação desses animais?

Em paralelo, tramitam dois projetos de lei visando proibir o abate de jumentos no país: o PL nº 2.387/2022, no Congresso Nacional, que já passou pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, e o PL nº 24.465/2022, na Assembleia Legislativa da Bahia, também aprovado na CCJ e aguardando votação em plenário.

Pesquisadores e organizações de defesa animal propõem alternativas para a preservação dos jumentos, incluindo a criação de santuários, a reintegração dos animais à agricultura familiar e seu uso em terapias assistidas.

Essas abordagens visam garantir a continuidade da espécie de forma sustentável, sem recorrer ao abate industrial, e promover o bem-estar dos animais em diversas atividades sociais e econômicas.