Por que homens sofrem mais com a covid-19?

Quando homens são infectados pelo novo coronavírus eles tendem a apresentar sintomas mais graves da doença, enquanto mulheres têm quadros mais amenos. A ciência tenta entender por que isso acontece e, mesmo sem respostas exatas, alguns fatores podem sugerir algumas respostas. Um deles parece bastante simples: os homens produzem uma resposta imune mais fraca do que as mulheres.

Segundo os cientistas, os homens analisados tinham níveis de plasma mais alto, mas menos linfócitos T — células reativas que ajudam o organismo na defesa de infecções. A descoberta foi divulgada em um novo estudo feito pela Universidade Yale, nos Estados Unidos, e publicado na revista científica Nature, já revisado por pares.

Os cientistas também afirmam que os homens acima de 60 anos devem depender mais de uma vacina para protegê-los da doença, visto que seus organismos não conseguem, por si só, criar uma resposta imune forte o suficiente.

Recentemente um estudo publicado na revista científica Science Mag feito com 35 pessoas infectadas pelo vírus aponta que a maioria dos quadros severos foi observada em homens, que ficaram internados por nove dias.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, especialistas ainda não sabem ao certo qual é o motivo de a mortalidade ser mais alta para homens do que para mulheres. A hipótese é uma combinação de três fatores: hábitos, higiene e hormônios.

A pesquisa da Yale pode confirmar os motivos por trás das internações mais longas e das taxas de mortalidade mais altas para o gênero.