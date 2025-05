Por que homens são mais altos que mulheres? Gene específico pode ser o causador dessa diferença

Na espécie humana, os homens costumam ser, em média, cerca de 13 centímetros mais altos que as mulheres. Essa diferença, mas, não é uma regra genética fixa entre os sexos, pois em outras espécies existem casos em que as mulheres são maiores que os homens. Mas, afinal, o que explica essa disparidade?

Um grupo de pesquisadores dos Estados Unidos aponta o gene SHOX como possível responsável por essa diferença.

Conhecido por sua relação com a altura, o gene está presente tanto no cromossomo X — que as mulheres possuem em dose dupla — quanto no cromossomo Y, exclusivo dos homens e pareado com um X, mas sua expressão pode variar entre eles.

Em artigo publicado na segunda-feira, 19, na revista Proceedings of the National Academy of Sciences, a equipe argumenta que o efeito do SHOX difere em razão de sua localização, seja no cromossomo X, seja no Y. Para chegar a essa conclusão, os cientistas analisaram dados genéticos de mais de um milhão de pessoas.

A dose do gene SHOX nos cromossomos X e Y

A hipótese foi testada em laboratório para verificar se um cromossomo Y extra influencia mais a altura do que um cromossomo X extra.

Para isso, os pesquisadores buscaram indivíduos com variações no número de cromossomos sexuais, como XXY, XXX ou X0, em três bancos de dados genéticos, encontrando 1.225 pessoas com essas características.

A análise revelou que portadores de um único cromossomo X e nenhum Y apresentaram estatura menor que os demais. Já aqueles com um cromossomo Y extra demonstraram maior altura.

Segundo Matthew Oetjens, autor do estudo, em entrevista ao The New York Times, “a localização do SHOX está próxima do final dos cromossomos sexuais. Nas mulheres, a maioria dos genes em um dos dois cromossomos X é silenciada, mas há uma região próxima à ponta do X onde os genes continuam ativos. O gene SHOX está perto o suficiente dessa região para não ser totalmente silenciado.”

Nos homens, o gene SHOX no cromossomo X parece estar totalmente ativo, assim como o do cromossomo Y. Na prática, isso significa que uma mulher, com dois cromossomos X, possui uma dose ligeiramente menor do gene do que um homem, que tem um X e um Y.

Perspectivas para novas pesquisas

Os pesquisadores estimam que essa diferença na expressão do SHOX explique cerca de um quarto da variação média de altura entre homens e mulheres. O restante da diferença provavelmente está relacionado a outros fatores, como os hormônios sexuais masculinos.

A equipe acredita que futuros estudos, analisando a diversidade das combinações cromossômicas sexuais, poderão esclarecer melhor os mecanismos por trás das diferenças observadas em várias condições médicas, como doenças autoimunes, transtornos neuropsiquiátricos e outros.