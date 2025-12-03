Por que gatos gostam mais dos homens que das mulheres? Estudo explica o motivo

Um estudo recente realizado por pesquisadores da Universidade de Ancara, na Turquia, indica que gatos podem vocalizar mais intensamente ao interagir com cuidadores do sexo masculino.

A pesquisa analisou 31 felinos domésticos e suas reações durante reencontros com seus tutores, revelando uma possível seletividade comunicativa por parte dos animais. O estudo foi publicado em novembro na revista científica Ethology,

Como a experiência foi feita?

O trabalho utilizou registros em vídeo feitos por câmeras fixadas no peito dos tutores, capturando os primeiros 100 segundos após a chegada em casa. A análise identificou 22 comportamentos distintos, como miados, ronronados, bocejos e esfregões, interpretados como formas específicas de interação dos gatos com os humanos.

Um dos principais achados foi a diferença de vocalização entre os gêneros dos tutores. Segundo os dados coletados, os gatos emitiram uma média de 4,3 miados ao reencontrar homens, enquanto vocalizaram 1,8 vezes diante de mulheres. A hipótese dos cientistas é que os felinos intensificam os sinais vocais com homens por perceberem menor frequência de interações verbais por parte desse grupo.

Segundo os autores, “essa diferença pode levar os gatos a usar sinais vocais de maneira mais ativa para provocar respostas dos cuidadores homens”.

Além dos miados, outras formas de saudação também foram documentadas. Ações como esfregar-se no tutor são interpretadas como aproximação amigável, enquanto comportamentos como arrepios ou arranhões podem indicar reações defensivas. Esses sinais compõem a linguagem corporal dos felinos, caracterizada por sua complexidade e contexto social.

Apesar dos resultados, os pesquisadores alertam que o estudo tem limitações. A amostragem restrita e a condução do experimento exclusivamente na Turquia indicam a necessidade de novas investigações para determinar se os padrões observados se aplicam a gatos de outras culturas e ambientes.