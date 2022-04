Poeira lunar coletada por Armstrong na missão Apollo 11 vai a leilão

Quanto vale um punhado de poeira? E se ele for da Lua e coletado por Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar no satélite natural em 1969?

Nesta segunda-feira, 11, e quarta-feira, 13, será possível descobrir o valor de uma porção de poeira lunar por meio de um leilão da nova-iorquina Bonhams, que já estimou que a amostra valeria entre US$ 800.000 e US$ 1,2 milhão (entre R$ 3,7 milhões e R$ 5,5 milhões).

Para determinar a faixa de preço, a Stackhouse analisou as outras poucas peças com poeira lunar que foram vendidas, bem como o significado do evento histórico do qual se originou.

“Acho que essa estimativa dá um senso de importância”, disse ele, “mas é realmente difícil dizer onde será vendida”.

Em caso de achar exorbitante o valor dessa relíquia espacial, há outros itens importantes à venda.

Um deles é um fragmento do Sputnik I, o primeiro satélite artificial que a União Soviética lançou na órbita da Terra em 1957. Está avaliado em US$ 80.000 a US$ 120.000 (entre R$ 372 mil e R$ 559 mil)

A Bonhams também estará vendendo um mapa da lua assinado por 15 astronautas da Apollo, incluindo Armstrong e Buzz Aldrin. O valor é de US$ 20.000 a US$ 30.000 (entre R$ 93 mil e R$ 139 mil)