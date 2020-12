Plástico já está até na placenta humana

Fragmentos microscópicos de plástico são uma preocupação crescente para biólogos e médicos de todo o mundo, uma vez que os chamados “microplásticos” têm sido encontrados em diversos lugares. Eles já foram encontrados, por exemplo, em cervejas. Agora, uma pesquisa científica encontrou plástico na placenta de mulheres pela primeira vez.

Publicado no periódico científico Environmental International, o estudo descreve a presença de microplásticos na placenta de quatro mulheres. Os materiais tinham coloração azul, vermelha, rosa e laranja. A suspeita é de que eles tenham vindo de tintas, cosméticos ou embalagens plásticas.

“É como ter um bebê ciborgue: não composto apenas de células humanas, mas por uma mistura de entidades biológicas e inorgânicas”, afirmou ao jornal The Guardian o chefe do estudo, Antonio Ragusa, que é diretor de ginecologia e obstetrícia do hospital San Giovanni Calibita Fatebenefratelli, em Roma, na Itália.

Os materiais são extremamente pequenos, medindo 0,01 milímetro. Com isso, eles podem ser transportados pela corrente sanguínea.

A comunidade científica global ainda busca entender os efeitos dos microplásticos em humanos e animais. A suspeita é de que eles possam influenciar negativamente na saúde humana e causar efeitos prejudiciais no desenvolvimento do sistema imunológico de bebês. No entando, ainda são necessários mais estudos para que existam resultados conclusivos sobre o tema.