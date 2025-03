Planta comum em quintais guarda grandes poderes: turbina a memória e previne diabetes; saiba qual

As ervas são plantas multifuncionais, podendo ser usadas tanto na culinária quanto em tratamentos caseiros. Com tantas opções, é comum que muitas pessoas possuam essas plantas úteis em seus jardins sem perceberem seu potencial.

A sálvia é uma planta herbácea conhecida por suas propriedades antioxidantes e pelos potenciais benefícios para a saúde. Entre os principais efeitos positivos, destaca-se sua capacidade de ajudar no controle do açúcar no sangue e de favorecer o funcionamento cerebral.

O que é a sálvia?

Normalmente, essa erva é usada para temperar carnes, aromatizar óleos e manteigas, além de ser adicionada às saladas ou preparada em infusões. A sálvia é uma planta versátil na culinária. Porém, seu impacto no organismo vai além da gastronomia, trazendo benefícios para a saúde.

Quais são os benefícios da sálvia?

Essa planta é rica em nutrientes essenciais, com uma colher de chá oferecendo até 10% da ingestão diária recomendada de vitamina K.

Além disso, de acordo com um estudo da revista Heliyon, a sálvia contém mais de 160 tipos de polifenóis, substâncias de origem vegetal com propriedades antioxidantes.

Uma pesquisa publicada no Journal of Traditional and Complementary Medicine revelou que esses polifenóis têm ação anti-inflamatória, anticancerígena, neuroprotetora, entre outros efeitos positivos. Os autores do estudo observaram que a sálvia pode combater inflamações, prevenir danos celulares, reduzir o risco de câncer, e até proteger o cérebro de doenças neurodegenerativas, além de regular os níveis de glicose e gordura no corpo.

A sálvia também mostrou resultados promissores em melhorar a memória e o desempenho cognitivo. Um estudo publicado na Physiology & Behavior analisou os efeitos da planta em adultos jovens saudáveis, mostrando que ela pode influenciar positivamente o humor e a função cerebral. "Esses resultados reforçam a ideia de que a sálvia tem o poder de alterar de maneira positiva o estado emocional e a cognição em indivíduos saudáveis", afirmaram os pesquisadores.

Tradicionalmente, as folhas de sálvia são usadas no tratamento do diabetes. Pesquisas recentes indicam que elas podem ser eficazes no controle dos níveis de glicose no sangue. Um estudo publicado na PeerJ, realizado com animais, mostrou que o extrato de sálvia reduziu os níveis de açúcar no sangue e melhorou a resposta à insulina, de forma semelhante ao medicamento antidiabético rosiglitazona.

"Em doses baixas, o extrato de sálvia apresenta efeitos similares aos da rosiglitazona, melhorando a sensibilidade à insulina, inibindo a lipogênese nos adipócitos e reduzindo a inflamação, conforme os níveis de citocinas plasmáticas. A sálvia representa uma alternativa aos medicamentos para o tratamento da diabetes e da inflamação associada", indicaram os pesquisadores.

Recomendações

Antes de adicionar novos ingredientes à sua alimentação ou utilizá-los de forma tópica, é essencial buscar orientação de um profissional de saúde. Se ocorrerem efeitos colaterais ou reações adversas, é importante procurar atendimento médico imediatamente.