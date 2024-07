“Pior dor do mundo”: como é o tratamento para aliviar os sintomas da neuralgia do trigêmeo

História de Carolina

Casada há três anos e mãe de uma menina de 10, ela começou a sentir as dores aos 16 anos, quando estava grávida e se recuperava de dengue.

O diagnóstico da 'pior dor do mundo' foi feito há 7 anos pelo neurocirurgião Marcelo Senna, que tem mais de 30 anos de experiência com a neuralgia do trigêmeo. Carolina já convivia com as dores há quatro anos e já tinha passado por vários médicos.