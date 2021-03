Pfizer eleva meta de produção de vacina em 2021 para 2,5 bilhões de doses

A BioNTech e a Pfizer aumentarão a capacidade de produção de sua vacina contra covid-19 para 2,5 bilhões de doses até o final de 2021, anunciou a BioNTech nesta terça-feira, com projeção de vendas de quase 11,7 bilhões de dólares do produto neste ano.

A Pfizer havia dito que as parceiras provavelmente produziriam entre 2,3 bilhões e 2,4 bilhões de doses em 2021.

A BioNTech citou sua nova instalação na cidade alemã de Marburgo e a ampliação da rede de fabricantes terceirizados e fornecedores da dupla como catalizadores dos volumes maiores.

"Medidas adicionais e conversas com parceiros em potencial para ampliar ainda mais a capacidade produtiva e a rede estão em andamento", disse a empresa.

Até a semana passada, mais de 200 milhões de doses do produto, conhecido como BNT162b2 ou Comirnaty, haviam sido fornecidas a mais de 65 países, e as encomendas para entrega em 2021 chegam a 1,4 bilhão de doses no momento, disse a BioNTech.

Mas o reforço na produção refletiu uma demanda maior, e "conversas para compromissos de doses adicionais estão em andamento".

Na semana passada, a agência reguladora de medicamentos da União Europeia aprovou o uso de vacinas contra covid-19 produzidas na instalação de Marburgo, que vislumbra uma produção anual de 1 bilhão de doses.

No início de fevereiro, a Pfizer projetou que a Comirnaty contribuirá com pelo menos 15 bilhões de dólares para as vendas do grupo em 2021.