Pesquisadores podem ter descoberto novo órgão escondido no corpo humano

O corpo humano pode ter mais órgãos do que se imaginava até então. Pesquisadores holandeses do Instituto do Câncer da Holanda analisaram tomografias cerebrais de alta resolução e descobriram um novo conjunto de órgãos, referente um par de glândulas salivares, escondido dentro da base do crânio humano.

Conforme apontam os pesquisadores ao The New York Times, as glândulas salivares estão aninhadas próximas entre o topo da garganta e a cavidade nasal das pessoas. Até então, era certo que cada pessoa tinha apenas três pares de glândulas salivares. Para que se tenha noção do tamanho da descoberta, este pode ser o primeiro par de glândulas encontrado nos últimos 300 anos.

O estudo, que ainda é bastante limitado, já foi publicado na revista científica Radiotherapy & Oncology. As análises iniciais foram feitas em dois cadáveres. Ainda é necessário analisar mais corpos para comprovar a existência dessas glândulas. “Parece que eles estão no caminho certo”, disse a Valery Fitzhugh, patologista da Rutgers University, ao ser consultada pelo The New York Times.

Este quarto par de glândulas é o mais escondido entre todos os outros e só foi detectado graças a imagens bastante sensíveis. Esta era uma tecnologia que não estava disponível décadas atrás.

As glândulas salivares, como o nome já deixa a dica, produzem saliva. Cada par é responsável por produzir cerca de 1 litro de saliva por dia. A saliva tem uma função importante para o corpo, lubrificando a boca e tornando mais fácil para que a pessoa possa falar e engolir alimentos, além de ajudar a acelerar o fechamento de feridas na boca.

O vídeo abaixo mostra mais detalhes da descoberta.