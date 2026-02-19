Pesquisadores chineses batem recorde de transmissão ao unir fibra óptica e rede sem fio

Pesquisadores da Universidade de Pequim anunciaram, em 19 de fevereiro, a criação de um sistema que integra redes de fibra óptica e comunicação sem fio. O estudo, publicado na revista Nature, descreve um modelo capaz de atingir 512 Gbps em transmissão por fibra e 400 Gbps em transmissão sem fio, estabelecendo um novo recorde de taxa de dados. Segundo a equipe, o avanço busca atender à demanda crescente de centros de dados de inteligência artificial e às futuras redes 6G, que exigem alta velocidade e baixa latência.

O aumento da capacidade computacional de centros de dados e o desenvolvimento de redes sem fio de próxima geração ampliaram a necessidade de transmissão rápida e estável. No entanto, a comunicação por fibra óptica e a comunicação sem fio operam com arquiteturas de sinal e limitações de hardware distintas. Essa diferença cria uma lacuna de largura de banda que dificulta a integração entre os dois sistemas.

Para resolver esse problema, a Universidade de Pequim trabalhou em parceria com o Laboratório Pengcheng, a Universidade ShanghaiTech e o Centro Nacional de Inovação em Optoeletrônica. O grupo desenvolveu dispositivos fotônicos integrados com velocidades superiores a 250 GHz por meio de uma solução óptica integrada. Com base nessa tecnologia, os pesquisadores criaram um sistema que permite transmissão em modo duplo, fibra óptica e sem fio, e reduz interferências.

De acordo com Wang Xingjun, vice-reitor da Escola de Engenharia Eletrônica da Universidade de Pequim e autor correspondente do estudo, o sistema supera a lacuna de largura de banda entre as duas arquiteturas. A equipe também simulou um cenário de acesso massivo em rede 6G. No teste, o sistema suportou transmissão simultânea de vídeo 8K em 86 canais, com largura de banda superior em mais de dez vezes ao padrão atual do 5G.

A revista Nature avaliou que o trabalho contribui para o avanço da integração entre óptica e sistemas de comunicação em terahertz.

Segundo Wang, o sistema pode ser aplicado em estações-base 6G e em centros de dados com conexão sem fio. Ele afirma que a pesquisa estabelece uma base técnica para a próxima geração de comunicação integrada entre fibra óptica e redes sem fio de alta velocidade.