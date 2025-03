Perda de gelo nos alpes Suíços: imagem de satélite revela a mudança nas geleiras ao longo do tempo

Um satélite da Nasa mostrou a regressão da maior geleira dos Alpes, a Geleira Aletsch, ao longo de 40 anos. Os Alpes Europeus, que se estendem por mais de 1.000 quilômetros através de oito países, abrigam milhares de geleiras em suas altitudes mais frias.

As imagens, capturadas em 1984 e 2024 pelos satélites Landsat 5 e Landsat 8 da Nasa, respectivamente, revelam mudanças significativas no comprimento e largura da geleira. A Geleira Aletsch recuou mais de 1.300 metros nesses 40 anos.

Além disso, de acordo com dados da Rede Suíça de Monitoramento Glacial (GLAMOS), a geleira também diminuiu em espessura, perdendo cerca de 43 metros de água. Em outras palavras, sua área encolheu em ambas as dimensões.

Apesar de alguma cobertura de nuvens na imagem mais recente, a perda de gelo é evidente. Onde antes o gelo refletia um branco brilhante de volta para a atmosfera, agora há mais rocha marrom-acinzentada exposta. Segundo a Nasa, era muito cedo no ano para capturar imagens da geleira sem a neve sazonal encobrindo a quantidade de derretimento glacial que ocorreu nos anos intervenientes.

O recuo das geleiras alpinas

O recuo das geleiras alpinas é generalizado. A geleira Oberaletsch, nas proximidades, recuou mais de 240 metros desde 1984, e o recuo da Geleira Fiescher no mesmo período foi impressionante, com 1.000 metros.

De acordo com um relatório da Reuters publicado no final do ano passado, as geleiras suíças derreteram a uma taxa acima da média em 2024, apesar das fortes nevascas no inverno e na primavera. As tempestades de inverno não foram suficientes para neutralizar as perdas recordes de gelo em face de um agosto quente – e até mesmo uma dose de poeira do deserto do Saara, o que dificultou que as camadas de gelo suíças refletissem a luz solar de volta para a atmosfera.

Em 2024, as geleiras suíças perderam 2,5% do seu volume, conforme a Reuters. A Europa Central, incluindo a Suíça, perdeu impressionantes 39% do seu gelo glacial entre 2000 e 2024, conforme relatado por uma equipe de pesquisadores na Nature neste ano.

Impactos do aquecimento global

As imagens da Nasa destacam essas mudanças de forma alarmante. Após um fevereiro recorde de calor – o terceiro mais quente já registrado, de acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica – há uma preocupação real (e expectativa) de que provavelmente veremos mais fotos de perdas glaciais num futuro próximo.