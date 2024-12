Pepita rara foi usada como peso de porta por décadas até donos se surpreenderem com valor milionário A pedra, com uma idade que varia entre 38,5 e 70 milhões de anos, é uma das maiores do planeta

Pepita de âmbar avaliada em mais de um milhão de dólares foi usada por décadas para travar porta na Romênia (Reprodução)