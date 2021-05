Pentágono começa investigação interna sobre contatos com OVNIs

Em 2020, o Pentágono retirou o sigilo de três vídeos gravados por pilotos da Marinha americana que mostram objetos voadores não identificados, os chamados OVNIs. Foi o primeiro movimento do órgão americano em assumir o contato com objetos para os quais não tinha uma explicação. Mas agora há um novo revés na história: o próprio Inspetor Geral do Departamento de Defesa está investigando o programa do Pentágono para examinar relatos de fenômenos aéreos não identificados.

O principal órgão de investigação e supervisão do Pentágono anunciou a “avaliação do assunto” em uma carta esclarecendo que deve “determinar até que ponto o DoD [Departamento de Defesa] tomou medidas em relação a Fenômenos Aéreos Não Identificados (UAP, na sigla em inglês).” A carta também afirmava que o Inspector Geral planeja realizar a avaliação nos “Escritórios da Secretaria de Defesa, Serviços Militares, Comandos de Combatentes, Órgãos de Apoio ao Combate, Órgãos de Defesa e Organizações de Investigação Criminal Militar”, bem como outros que podem surgir durante a investigação, que está programada para maio de 2021.

O material que se tornou público e pode ter relação com a investigação mostrava, em uma das gravações, um objeto de forma elíptica que se move rapidamente e desaparece após uma aceleração repentina. Em outro vídeo, um objeto é visto acima das nuvens. Ouve-se no áudio da cabine o piloto ser questionado sobre se o aparelho era um drone. “Tem um enxame (…) Meu Deus, estão todos contra o vento! Um vento oeste de 120 nós (cerca de 220 km/h)!”, diz seu parceiro de voo. “Olhe para isso!”, afirma o interlocutor, quando o objeto começa a girar.

Com a evidência, o Pentágono reconheceu publicamente que os relatos são reais. E logo, o Departamento de Defesa e o Diretor de Inteligência Nacional foram incumbidos de apresentar um relatório sobre suas conclusões ao Congresso americano, embora o processo tenha sido bloqueado por conflitos militares burocráticos.

A investigação anunciada pode está relacionada ao fato de que os fundos do Departamento de Defesa possam ter sido usados indevidamente. Há o levantamento de que um projeto secreto do Pentágono de 22 milhões de dólares denominado Programa de Identificação Avançada de Ameaças Aeroespaciais (AATIP) financiou pesquisas pouco científicas, como tópicos que, segundo a revista Wired, incluem “mantos de invisibilidade a poder de fusão e armas a laser, para trabalhos de física avançada e ciência de materiais mais gerais.”

Então, a chance maior é de ser uma investigação de orçamento, e não sobre a visita de alienígenas à Terra.

