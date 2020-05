Pela 1ª vez, cientistas localizam planeta enquanto ele está sendo formado

Astrônomos descobriram o que parece ser uma ala de maternidade planetária, observando pela primeira vez um planeta em processo de nascimento dentro de um enorme disco com gás denso e poeira ao redor de uma estrela recém-formada.

Este grande planeta jovem está se formando em torno de uma estrela chamada AB Aurigae, que tem cerca de 2,4 vezes a massa do sol e está localizada em nossa galáxia Via Láctea, a 520 anos-luz da Terra, disseram pesquisadores nesta quarta-feira.

Um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano: 9,5 trilhões de quilômetros.

Os cientistas usaram o Very Large Telescope, do Observatório Europeu do Sul, no Chile, para localizar uma estrutura em espiral dentro do disco rodopiante em torno da AB Aurigae gerada pela presença de um planeta. Eles detectaram um padrão de “torção” de gás e poeira na estrutura espiral, marcando onde o planeta estava se aglutinando.

“Leva vários milhões de anos para que um planeta esteja em sua fase final, então o nascimento não está bem definido no tempo. No entanto, podemos dizer que provavelmente fomos capazes de capturar um planeta em processo de formação”, disse o astrônomo do Observatório de Paris Anthony Boccaletti, que liderou a pesquisa publicada na revista Astronomy & Astrophysics.

Mais de 4.000 planetas foram descobertos orbitando estrelas além do nosso sistema solar. Os cientistas estão ansiosos para aprender mais sobre como eles nascem à medida que o gás frio e a poeira se consolidam nesses discos ao redor de novas estrelas.

O planeta está localizado cerca de 30 vezes mais longe de sua estrela do que a distância da Terra ao sol, disse Boccaletti. Parece ser um grande planeta gasoso, não rochoso como a Terra ou Marte, acrescentou ele.