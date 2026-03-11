'Peixe do fim do mundo' aparece em praia no México e assusta turistas; veja vídeo

O "peixe do fim do mundo", nome popular do peixe-remo, foi encontrado na areia de uma praia em Cabo San Lucas, no México, no fim de fevereiro. O animal, que normalmente vive em grandes profundidades do oceano, chamou a atenção de turistas que estavam no local e tentaram ajudá-lo a retornar ao mar.

O momento foi registrado em vídeo e publicado nas redes sociais pela influenciadora Monica Pittenger. Nas imagens, um dos peixes aparece próximo à linha d’água enquanto pessoas tentam conduzi-lo de volta ao oceano.

Segundo o relato divulgado na publicação, dois peixes-remo foram vistos na praia. Turistas que estavam no local tentaram auxiliar os animais a retornar para águas mais profundas.

O que é o 'peixe do fim do mundo'?

O peixe-remo, cujo nome científico é Regalecus glesne, é uma espécie que habita águas profundas do oceano e raramente aparece próximo à superfície. Por esse motivo, registros do animal em praias ou áreas costeiras costumam chamar atenção.

O peixe pode atingir vários metros de comprimento e é considerado um dos peixes ósseos mais longos do mundo.

Por que “peixe do fim do mundo”

Em diferentes culturas, o peixe-remo ganhou o apelido de “peixe do fim do mundo” devido a antigas lendas que associam sua aparição a eventos naturais incomuns.

Apesar dessas histórias populares, pesquisadores afirmam que não existem evidências científicas que relacionem o surgimento da espécie com desastres naturais.