Panela elétrica é eficaz na higienização de máscaras contra a covid-19

Pesquisadores americanos acharam mais uma função para a panela elétrica: higienizar as máscaras de proteção contra a covid-19. O estudo realizado pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, apontou que 50 minutos de calor seco na panela é capaz de descontaminar as máscaras N95.

A limpeza deste tipo de máscara, considerada um dos melhores equipamentos de proteção, permite que os usuários utilizem o objeto com segurança. “Existem muitas maneiras diferentes de esterilizar algo, mas a maioria delas destrói a filtragem ou o encaixe de um respirador N95”, explica o professor Vishal Verma.

Ele acrescenta que qualquer método de higienização precisaria descontaminar todas as superfícies do respirador, mas importante é manter igualmente a eficácia da filtração e o ajuste do respirador ao rosto do usuário. “Caso contrário, não oferecerá a proteção certa.”

Os pesquisadores levantaram a hipótese de que o calor seco pode ser um método para atender a todos os três critérios – descontaminação, filtração e ajuste – sem a necessidade de preparação especial ou deixando qualquer resíduo químico. Eles também queriam encontrar um método que fosse amplamente acessível para as pessoas em casa e decidiram testar uma panela elétrica, um tipo de dispositivo que muitas pessoas têm em suas casas.

Para que a limpeza seja perfeita, o calor deve ser seco, sem adição de água na panela, a temperatura deve ser mantida a 100°C por 50 minutos e uma pequena toalha deve cobrir o fundo da panela para evitar que qualquer parte da máscara entre contato direto com o fundo. Várias máscaras podem ser empilhadas para desinfecção ao mesmo tempo.

“Os respiradores mantiveram sua capacidade de filtração de mais de 95% e mantiveram seu ajuste, ainda devidamente encaixados no rosto do usuário, mesmo após 20 ciclos de descontaminação na panela elétrica.”