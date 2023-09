Os oceanos estão ficando mais verdes e os cientistas não sabem por que

Será verde ou azul a cor do mar? Novas percepções de cientistas indicam que a água dos oceanos está mais para a primeira opção. Segundo análises, mais de metade do mar azul profundo está ficando verde - mas os cientistas não sabem bem o porquê dessa mudança.

Nas últimas duas décadas, 56% dos oceanos da Terra se tornaram mais verdes, de acordo com um novo estudo realizado por uma equipe de cientistas dos Estados Unidos e do Reino Unido.

“A razão pela qual nos preocupamos com isso não é porque nos preocupamos com a cor, mas porque ela é um reflexo de mudanças no ecossistema”, disse o autor principal do estudo, B. B. Cael, cientista oceânico e climático do Centro Nacional de Oceanografia em Southampton, na Inglaterra.

Fatores que fazem o oceano mudar de cor

Há uma série de fatores que podem levar a mudanças na cor dos oceanos. Um deles é quando os nutrientes do fundo do mar sobem para se alimentar de flores de fitoplâncton contendo clorofila, de cor verde.

Nas águas superficiais, a quantidade de clorofila pode variar muito a cada ano, por isso pode ser difícil detectar diferenças entre as mudanças naturais e as provocadas pelas alterações climáticas.

Teoricamente, dizem os cientistas, as águas oceânicas mais quentes devido às alterações climáticas podem levar a diferenças na produtividade biológica, mas eles acreditam que poderão demorar até quatro décadas para conseguir identificar quaisquer mudanças claras. Segundo Cael, as “mudanças massivas e destruidoras do ecossistema podem ser sutis” – e de difícil comprovação no curto prazo.

Para chegar à conclusão de que mais da metade do oceano está mais verde, os pesquisadores analisaram dados e imagens de satélites dos últimos 20 anos. De acordo com a pesquisa, a maioria das mudanças de cor ocorreu em latitudes tropicais e subtropicais.

Cael explica que as águas nessas regiões normalmente não apresentam mudanças significativas de cor durante o ano devido à falta de estações extremas – e talvez por isso ali a identificação da mudança de cor tenha sido mais fácil.

Papel da mudança climática

Para descobrir se as alterações poderiam ser causadas pela mudança climática, os cientistas utilizaram os resultados de um modelo de simulação que representava as possíveis respostas dos ecossistemas marinhos aos níveis crescentes de gases de efeito de estufa atmosféricos. Eles descobriram que as mudanças no modelo correspondiam às de suas observações.

No entanto, Cael disse que a causa do aumento da tonalidade esverdeada do oceano provavelmente não é o aquecimento da água do mar. Isso porque as partes do oceano que mudaram de cor não correspondiam àquelas onde as temperaturas aumentaram.

Cael prosseguiu dizendo que a distribuição de nutrientes pode ter afetado a mudança, uma vez que a estratificação das camadas superiores do oceano torna mais difícil o aumento dos nutrientes. Menos nutrientes significam que o fitoplâncton menor pode sobreviver melhor, o que altera o ecossistema e pode afetar a cor geral da água.

De toda forma, ele afirma que ainda não se pode ter certeza da razão do esverdeamento da água do mar. Mas é categórico: “Isso nos dá uma prova adicional de que a atividade humana está provavelmente afetando grandes partes da biosfera global de uma forma que não conseguimos compreender”.