A Califórnia, nos Estados Unidos, é assolada anualmente por incêndios causados pelo calor excessivo. Desde sábado, 15, as ondas de calor tomaram uma proporção enorme no estado e colunas de fogo e fumaça se estenderam por mais de 40.000 hectares também em Oregon e no Colorado — um fenômeno raro chamado de “tornado de fogo”.

Quando o vento acaba empurrando o fogo, geralmente de um incêndio, verticalmente, cria-se uma coluna de ar vertical — similar a um redemoinho. O primeiro grande tornado de fogo aconteceu na região de Kantō, no Japão, deixando cerca de 38.000 pessoas mortas.

Embora esse fenômeno tenha uma duração estimada de apenas poucos segundos, sua altura pode chegar a até 50 metros e causar uma grande destruição no local atingido.

A nuvem de fogo gerada na Califórnia foi resultado de um incêndio na região da cidade de Loyalton.

⚠️CLOSE CALL. #TMFR Brush Engine 44 on scene earlier today as #LoyaltonFire jumped HWY 395 with vehicles stuck on the road. The crew provided protection and got the vehicles out of harms way. No injuries. pic.twitter.com/iDTWzXo7Y8

A fire tornado in California because it wouldn’t be 2020 without one pic.twitter.com/5HbJVsugVm

Fire tornado activity due to the #LoyaltonFIRE in #California

So when I saw Fire Tornado trending I was expecting a fire whirl like we usually see in California brush fires, 50-60 feet tall.

This is not that.

This is an actual tornado. pic.twitter.com/QUCZUt19uh

— OpinionOpossum (@OscarOpossum) August 16, 2020