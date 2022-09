O que é meningite? Saiba os sintomas da doença que virou surto em SP

A cidade de São Paulo confirmou a morte de uma mulher, de 42 anos de idade, por meningite na última terça-feira, 27. Esse é um dos cinco casos registrados no período de 16 de julho a 15 de setembro, que segundo a Secretaria, já é considerado um surto da doença.

Além da mulher, os demais casos foram registrados em um bebê de 2 meses e em adultos de 20, 21 e 61 anos de idade. Segundo a prefeitura, imediatamente após as notificações dos casos, foram desencadeadas ações de prevenção e controle da doença.

Leia também: Prefeitura de São Paulo confirma uma morte por meningite na cidade

O que é a meningite meningocócica?

De acordo com o Ministério da Saúde, a meningite meningocócica trata-se de uma inflamação das meninges que são membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Essa é uma das mais frequentes síndromes clínicas da doença, considerada uma doença endêmica com surtos em determinados períodos.

Os grupos considerados vulneráveis a esses surtos são crianças, adolescentes e adultos jovens. A doença também atinge com maior frequência mulheres que acabaram de ter filhos, ou seja, que ainda são lactantes.

Quais os sintomas da meningite meningocócica?

Febre,

Dor de cabeça

Rigidez de nuca

Mal-estar

Náusea

Vômito

Fotofobia (aumento da sensibilidade à luz),

Status mental alterado (confusão).

Fadiga,

Mãos e pés frios,

Calafrios,

Dores severas ou dores nos músculos, articulações, peito ou abdômen (barriga),

Respiração rápida,

Diarreia

Manchas vermelhas pelo corpo

Em mais graves de meningite bacteriana podem aparecer convulsões, delírio, tremores e coma.

Como é transmitida a meningite?

A transmissão da meningite geralmente é de pessoa para pessoa, através de vias respiratórias. Basta contato com gotículas de secreções de nariz ou garganta para se contaminar. Em alguns casos, a transmissão também pode ser feita via fecal-oral, através de ingestão de água contaminados com fezes, ou alimentos.

Como prevenir a meningite?

Por ser uma doença infecciosa, a prevenção da meningite é realizada através de vacina. Elas estão disponíveis para prevenção das principais causas da doença.

Para prevenir da meningite meningocócica, é necessário tomar a Vacina meningocócica C (Conjugada).

Qual protocolo está sendo utilizado em São Paulo?

O imunizante contra a meningite meningocócica C deve ser aplicado em bebês aos 3, 5 e 12 meses, e o de meningite meningocócica ACWY atualmente é aplicado na faixa etária de 11 a 14 anos de idade. A vacinação foi ampliada no dia 19 também para adolescentes de 13 e 14 anos, até junho de 2023, conforme definição do Programa Nacional de Imunizações.

“É fundamental que pais e responsáveis mantenham a vacinação de seus filhos em dia para protegê-los das chamadas doenças imunopreveníveis, como meningite meningocócica, poliomielite, difteria, coqueluche, sarampo, caxumba, entre outras. Vacinas salvam vidas e isso ficou ainda mais evidente na pandemia de covid-19”, disse o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco.

Os cidadãos podem verificar sua situação vacinal na unidade de saúde e localizar a mais próxima por meio da plataforma Busca Saúde.

(Fonte: Ministério da Saúde)

Veja também:

Chuvas em SP provocam alertas para alagamentos; saiba mais

Lula, Meirelles e os empresários: como foi a noite com o PIB em SP