O que é endometriose; entenda a doença que acomete Anitta

A cantora Anitta usou as redes sociais nesta sexta-feira para relatar que passará por uma cirurgia após ser diagnosticada com endometriose.

A publicação da artista também serviu para alertar outras mulheres que possam ter os sintomas, mas ainda não obtiveram a avaliação correta do que as aflige.

Para tratar o problema, a cantora iniciou um tratamento que envolve cirurgia e que será feita em breve.

"Não pode fazer muito esforço por um mês. Tive que cancelar muita coisa, mas era isso ou morrer de dor não, só depois do ato, mas também quando menstrua. Precisávamos agir rápido. 9 anos nesse sofrimento."

A doutora (enviada pelo meu anjo da guarda só pode), fez na mesma hora uma ressonância em mim e estava la. ENDOMETRIOSE. No dia seguinte ela me levou em um especialista em endometriose. Fizemos os outros exames necessários pra ter certeza e aí está — Anitta (@Anitta) July 8, 2022

O que é endometriose?

A endometriose é uma doença ginecológica que pode ser extremamente incapacitante, causa cólicas menstruais severas, dores abdominais fora do período menstrual, dores nas relações sexuais e sintomas intestinais e urinários.

No quadro clinico as células que revestem o tecido do útero, o endométrio, em vez de serem expelidas no período menstrual, se movimentam no sentido oposto e caem nos ovários ou na cavidade abdominal, onde voltam a multiplicar-se e a sangrar.

Diagnóstico

A constatação da doença é feita por, primeiramente, exame ginecológico clínico e, para ser confirmado, por exames em laboratório, de imagem e biopsia.

Tratamento

Apesar de ser uma doença crônica, que regride com a menopausa, é possível se valer de medicamentos que suspendem a menstruação com o fim de evitar novas lesões de endometriose.

Em casos mais graves, como o da cantora Anitta, é necessário cirurgia para retirar o tecido que se espalhou pelo corpo.

A remoção dos ovários e do útero pode ser uma alternativa de tratamento também.