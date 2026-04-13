O fim das 24 horas: Por que os dias na Terra podem durar até 25 horas?

A ideia de ganhar uma hora extra no dia pode parecer atraente, mas a ciência indica que essa mudança ocorre em um ritmo imperceptível para a experiência humana. Os dias na Terra estão ficando mais longos, mas em uma escala de tempo que não afeta nenhuma geração atual ou futura próxima.

A rotação do planeta desacelera gradualmente há bilhões de anos devido à influência gravitacional da Lua, e estimativas apontam que um dia poderá ter 25 horas em cerca de 200 milhões de anos. A teoria surgiu a partir de um estudo realizado pela Universidade Técnica de Munique (TUM), na Alemanha, no qual os cientistas registraram pequenas variações naturais que o planeta passa ao longo do tempo.

Esse processo está diretamente ligado à interação entre a Terra e seu satélite natural. A força gravitacional da Lua provoca as marés, gerando atrito entre os oceanos e o fundo marinho. Esse mecanismo atua como um freio natural, reduzindo a velocidade de rotação do planeta e transferindo energia para a órbita lunar. Como consequência, a Terra gira mais lentamente enquanto a Lua se afasta cerca de 3,8 centímetros por ano.

Dados históricos reforçam essa tendência. Há aproximadamente 600 milhões de anos, um dia terrestre durava cerca de 21 horas. Atualmente, a duração média é de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, com pequenas variações influenciadas por fatores geofísicos. A taxa de desaceleração é de cerca de 1,7 milissegundo por século, o que evidencia a lentidão do fenômeno.

Segundo o pesquisador Fernando Roig, do Observatório Nacional, vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, o fenômeno de desaceleração da rotação terrestre é estudado desde o século XVIII. A Terra apresenta redução gradual em sua velocidade de rotação desde sua formação, há cerca de 4,5 bilhões de anos.

Fatores que influenciam a rotação da Terra

Embora a influência da Lua seja dominante no longo prazo, outros fatores também afetam a rotação terrestre de forma temporária. Entre eles estão o derretimento de geleiras, grandes terremotos, variações atmosféricas e oceânicas, além da dinâmica do núcleo interno do planeta.

Esses elementos podem alterar o momento de inércia da Terra, provocando variações mínimas na duração dos dias. Em alguns períodos recentes, como a partir de 2020, foram registrados dias ligeiramente mais curtos que o padrão, fenômeno ainda analisado por pesquisadores.

Impactos científicos e tecnológicos

Apesar de o cenário de um dia com 25 horas estar distante, as variações na rotação já têm efeitos práticos. Sistemas como o GPS dependem de medições extremamente precisas de tempo, o que exige ajustes constantes.

Para manter a sincronia entre o tempo civil e a rotação real do planeta, são utilizados os chamados segundos intercalares, correções aplicadas em relógios atômicos. Esse monitoramento contínuo é essencial para o funcionamento de satélites, telecomunicações e sistemas de navegação global.