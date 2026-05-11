O custo do luto: estudo revela que morte dos pais reduz renda por até 5 anos

A perda de um dos pais não afeta apenas o emocional — ela também pode impactar a renda e a vida profissional por muitos anos. Um novo estudo da Universidade de Oxford aponta que o luto pode causar queda persistente nos rendimentos, além de piora na saúde mental e mudanças na dinâmica familiar.

O estudo, publicado na revista científica American Economic Review, analisou dados populacionais da Dinamarca e acompanhou trabalhadores adultos após a morte repentina de um dos pais. Os pesquisadores compararam pessoas que passaram pela perda com outras em condições semelhantes que não vivenciaram o mesmo evento.

Queda de renda ao longo do tempo

Os resultados mostram que, cinco anos após a perda de um dos pais, a renda dos homens caiu cerca de 2%. Entre as mulheres, a redução média foi de 3%.

Entre mulheres com filhos pequenos, o impacto foi ainda maior, chegando a uma redução de cerca de 4% nos rendimentos ao longo do período analisado. Segundo os pesquisadores, isso pode estar relacionado à perda da rede de apoio familiar, sobretudo dos avós nos cuidados com as crianças.

Além disso, a morte da mãe, nesse contexto, tende a afetar mais a renda do que a morte do pai, principalmente quando há crianças pequenas envolvidas.

Saúde mental também piora

Além dos efeitos financeiros, os pesquisadores identificaram sinais de deterioração da saúde mental após o luto. O estudo observou aumento na procura por apoio psicológico, maior uso de medicamentos relacionados à saúde mental e crescimento nas prescrições de opioides.

Esses fatores influenciam diretamente a vida profissional, afetando produtividade, estabilidade no emprego e capacidade de manter a renda ao longo do tempo.

A morte de um dos pais também altera a rotina das famílias. Quando um pai ou mãe morrem, o filho adulto pode precisar assumir o cuidado do cônjuge viúvo, especialmente se este apresentar problemas de saúde. Em alguns casos, isso leva a mudanças de cidade ou até de emprego para ficar mais próximo da família.

Essas adaptações, embora necessárias, geram custos financeiros e emocionais que ajudam a explicar a queda de renda observada anos após a perda.

O pesquisador Mathias Fjællegaard Jensen afirmou, em entrevista ao Phys.org, que os efeitos do luto podem se estender por anos e atingir diferentes áreas da vida, incluindo o trabalho, a saúde mental e o apoio familiar.

Os dados analisados vêm da Dinamarca, país com ampla rede de proteção social, acesso à saúde e apoio familiar bancados pelo Estado. Por isso, os efeitos observados podem ser ainda mais severos em países com menor suporte público, onde os custos com saúde são mais altos e as redes de apoio governamentais são mais frágeis.

Segundo os pesquisadores, o estudo é importante para ampliar a discussão sobre políticas de apoio ao luto, saúde mental e flexibilização do trabalho após perdas familiares importantes.