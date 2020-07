Novo tratamento reduz mortes por covid-19, mas efeito colateral preocupa

Pesquisadores americanos podem ter descoberto um novo tipo de tratamento para combater os sintomas do coronavírus. Uma pesquisa realizada pela Universidade de Michigan mostrou que o uso da droga tocilizumabe, quando aplicada em doses intravenosas, pode reduzir em até 45% as chances de um paciente em estado crítico de covid-19 falecer por conta da doença. Os efeitos colaterais, porém, ainda preocupam.

O estudo publicado pela própria universidade e reportado pelo site Science Daily se baseia em análises realizadas com 154 pacientes tratados no hospital universitário Michigan Medicine entre os meses de março e abril. Além de uma queda na taxa de óbitos, houve um aumento no número de pacientes que dispensaram o uso de ventiladores pulmonares.

Os resultados mostraram que o percentual de óbitos entre os pacientes que fizeram uso do medicamento caiu pela metade, de 36% para 18%. O percentual, então, chega em 45% de redução de mortalidade quando são analisadas as características da saúde de cada paciente.

Entre os pacientes que tiveram melhoras em seus quadros de saúde, 82% saíram dos ventiladores graças a droga. Já entre os enfermos que não utilizaram o remédio, o percentual foi de 53%.

Por outro lado, os pesquisadores também notaram que 54% dos pacientes que tomaram doses de tocilizumabe desenvolveram infecções secundárias. A taxa é maior do que entre os pacientes que fizeram não fizeram uso do medicamento: 26%. Essas enfermidades são classificadas como “superinfecções” e podem reduzir as chances de sobrevivência de um paciente.

“A diferença na mortalidade, apesar do aumento da infecção secundária, é bastante acentuada”, disse Emily Somers, autora do estudo e professora associada do Departamento de Medicina Interna da Universidade de Michigan.

Por ora, o grupo de pesquisas utilizado pela Universidade de Michigan, recomenda o uso da droga apenas em pacientes em estado crítico de acordo com as diretrizes de tratamento fornecidas na pesquisa. O próprio estudo, vale destacar, aponta os riscos da nova terapia e a falta de evidências mais concretas sobre o potencial benéfico nos pacientes.