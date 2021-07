Novo medicamento que ajuda a emagrecer é aprovado nos Estados Unidos

Um novo medicamento para emagrecimento chamado semaglutida foi aprovado pelo Food and Drug Administration (FDA), órgão similar à Anvisa nos Estados Unidos.

Custando cerca de 1300 dólares (R$ 6.760 na cotação atual), trata-se de uma versão sintética de um hormônio encontrado no veneno de uma espécie de lagarto conhecido como monstro-de-Gila, que é endêmico no sudoeste dos EUA e noroeste do México, e que, segundo os médicos, pode ajudar nos planos de emagrecimento de pacientes com sobrepeso e obesidade

Em análises feitas pelo estudo que validou a nova droga, os voluntários perderam em média 12,4% de seu peso corporal. Em um segundo teste, a média foi de 6,2%.

O principal item em favor do medicamento é uma possível ausência de efeitos colaterais. Em comunicado à imprensa, o FDA explicou que o medicamento atua sequestrando o sistema endócrino do corpo, fazendo com que os pacientes se sintam satisfeitos com um menor número de refeições ou depois de consumir menores quantidades de proteínas. No entanto, como se trata de algo novo, ainda são necessários estudar os dados sobre os efeitos de longo prazo do medicamento.