Novo estudo aponta transmissão da covid-19 de humanos para gatos

Um estudo feito por pesquisadores do Reino Unido traz mais evidências da já conhecida transmissão da covid-19 de humanos para gatos. Os animais retratados no estudo apresentaram sintomas leves ou severos da doença respiratória.

No estudo, publicado no periódico científico Veterinary Record, os pesquisadores utilizaram diversas técnicas de laboratório em dois gatos que tinham suspeita de contágio pelo novo coronavírus, o causador da covid-19.

"Essas descobertas indicam que a transmissão humano-gato de SARS-CoV-2 ocorreu durante a pandemia de covid-19 no Reino Unido, com os gatos infectados apresentando doença respiratória leve ou grave. Dada a capacidade do coronavírus de infectar animais de estimação, será importante monitorar a transmissão de humano para gato, gato para gato e gato para humano ", diz, em nota, a autora principal Margaret Hosie, especialista do centro de pesquisa de vírus da Universidade de Glasgow.

Ainda são necessários mais estudos sobre o contágio da covid-19 em animais e pesquisadores e autoridades de proteção aos animais estão alertas para investigações do contágio da doença entre animais e humanos. Outros animais que já tiveram casos de contágio pelo coronavírus são cães, tigres e leões.