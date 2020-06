Novo coronavirus perde potência e fica menos letal, diz médico italiano

O médico italiano Alberto Zangrillo, chefe do hospital San Raffaele, em Milão, afirma que o novo coronavírus perdeu potência e ficou menos letal.

“Na verdade, o vírus clinicamente não existe mais na Itália”, afirmou Zangrillo, em entrevista à emissora de TV RAI, segundo a agência Reuters. “As amostras que analisamos nos últimos dez dias mostram que a carga viral em termos quantitativos é absolutamente ínfima comparada à que tínhamos um ou dois meses atrás.”

O especialista acredita que alguns cientistas foram alarmistas demais ao propor uma segunda onda de infecções pelo novo coronavírus. “Voltamos a ser um país normal”, declarou Zangrillo. “Alguém precisa se responsabilizar por aterrorizar o país.”

O médico Matteo Bassetti, chefe de doenças infecciosas no hospital San Martino, na Itália, também acredita que o novo coronavírus perdeu tração. “A força que o vírus tinha dois meses atrás não é a mesma que tem hoje”, afirmou Bassetti em entrevista à agência Ansa.

Cedo para cantar vitória

Apesar da opinião do médico, o governo italiano informou que ainda é preciso ter cuidado para evitar a propagação do vírus. “Faltam evidências científicas que suportem a tese de que o vírus desapareceu”, afirma Sandra Zampa, sub-secretária do ministério da saúde da Itália.

A Itália foi considerada um dos epicentros da covid-19. O país registrou mais de 200 mil casos da doença e mais de 30 mil mortes.

