Até abril, o Vietnã não tinha nenhuma morte registrada pelo novo coronavírus e era considerado um exemplo na luta contra a doença.

Em maio, o país parecia ter vencido a covid-19. Até 29 de julho, o país era o mais populoso no mundo sem nenhuma morte pelo coronavírus no mundo, com 95 milhões de habitantes.

Mas a sorte não durou muito. No início de agosto, o país viu o número de casos chegar a 642 e seis mortes e identificou uma variante três vezes mais infecciosa do vírus. Somente no domingo, foram confirmados 34 casos da doença.

O ministro da Saúde do país, Nguyen Thanh Long, afirmou à agência de notícias Reuters que o novo surto do SARS-CoV-2 é mais contagioso do que o anterior. Segundo ele, cada pessoa infectada é capaz de infectar de cinco a seis outros indivíduos. Em janeiro, quando a doença chegou no país, o nível de infecção era de 1,8 a 2,2 pessoas por doente.

Segundo cientistas vietnamitas, as variações já foram vistas anteriormente em Bangladesh, no Reino Unido e na Irlanda.

Para tentar estancar a pandemia, na semana passada o governo suspendeu todos os voos da cidade turística de Danang por até 15 dias. Ainda não se sabe o motivo de a doença ter voltado a aparecer no local — nem o porquê de ela estar tão forte assim.

O governo, na época, não fez nenhuma ligação entre a imigração ilegal e os novos casos, mas ordenou que as fronteiras tivessem o policiamento reforçado. Negócios não essenciais, como bares e boates, também foram fechados e reuniões e festas com mais de 30 pessoas foram banidas.