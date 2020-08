Nível de ferro no sangue pode ser segredo para vida longa

Um nível balanceado de ferro no sangue dos humanos pode ser o segredo para uma vida longa, segundo um estudo feito por cientistas da Universidade de Edimburgo, no Reino Unido, e publicado na revista científica Nature.

Para chegar a essa conclusão foram analisadas a vida de 1,75 milhão de pessoas, incluindo 60 mil que viveram por mais tempo. Todas elas tinham algo em comum: níveis moderados de ferro no sangue.

Os pesquisadores, inclusive, citam a necessidade da criação de um remédio capaz de imitar os mesmos efeitos de genes que mantém os níveis de ferro no organismo humano moderados a fim de aumentar a longevidade.

“Nós estamos animados com as nossas descobertas porque elas sugerem que os níveis altos de ferro no sangue reduzem nossos anos saudáveis. Mantê-los sempre em observação pode prevenir problemas relacionados à idade”, disse o pesquisador Paul Timmers em um comunicado.

A descoberta também pode ajudar a entender melhor porque dietas baseadas na ingestão frequente de carnes vermelhas é frequentemente ligada a doenças cardíacas.