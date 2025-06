Niède Guidon, arqueóloga referência mundial em estudos sobre as Américas, morre aos 92 anos

A arqueóloga brasileira Niède Guidon, uma das maiores referências da arqueologia no Brasil e no mundo, faleceu aos 92 anos na madrugada desta quarta-feira, 4. A informação foi confirmada pela diretora do Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, Marian Rodrigues, que afirmou: "Partiu como um passarinho, tranquila."

A causa da morte ainda não foi divulgada pela equipe médica. Niède Guidon foi responsável por importantes descobertas no Parque Nacional da Serra da Capivara, onde suas escavações comprovaram e transformaram o entendimento sobre a presença humana nas Américas, contribuindo para a reescrita da história da humanidade.

Além de ser pesquisadora e professora universitária, Niède era membro titular da Academia Brasileira de Ciências e grande oficial da Ordem Nacional do Mérito Científico. Ela também fundou o Museu do Homem Americano, tornando-se uma grande defensora da preservação do patrimônio cultural e natural do Brasil.

Seu trabalho e dedicação à arqueologia, especialmente à região da Serra da Capivara, que é hoje um dos mais importantes sítios arqueológicos do mundo, deixaram um legado inestimável para as futuras gerações de cientistas e para a história da humanidade.