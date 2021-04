Nasa realiza voo histórico do helicóptero Ingenuity em Marte

Com apenas 48 centímetros de altura e menos de dois quilos de massa, o helicóptero Ingenuity, da Nasa, acertou perfeitamente um voo estreia na atmosfera rarefeita de Marte, na manhã dessa segunda-feira (19).

O frágil drone, que foi levado até lá pela missão Perseverance, se ergueu a 3 metros da superfície marciana por cerca de 40 segundos, marcando o primeiro vôo motorizado em outro mundo. A demonstração histórica abre a possibilidade para um novo modo de viagem planetária, na qual devem ser enviados helicópteros para explorar planetas, indo muito além de como faz um robô rover atualmente.

O sucesso do voo de hoje provou ser possível decolar um helicóptero sem ter seu controle em tempo real, apenas enviando comandos que serão processados momentos depois.

O voo inaugural estava agendado para segunda-feira (12) e depois foi movido para quarta-feira (14). Durante o teste de pré-voo, as hélices não se comportaram da maneira devida, e algumas atualizações de software foram necessárias.

O que é a missão Perseverance da Nasa?

No dia 18 de fevereiro, o rover Perseverance ("perseverança", em português) pousou em solo marciano com o objetivo de buscar por sinais de vida no planeta vermelho.

O rover irá analisar a geologia e procurar pistas sobre como era o clima de Marte no passado, abrindo caminho para exploração humana. Ele também irá coletar rochas e sedimentos do local para serem analisados posteriormente na Terra, algo nunca antes feito no planeta.

A espaçonave, que viajou por volta de 468 milhões de quilômetros desde o seu lançamento no dia 30 de julho de 2020, pousou na cratera de Jezero, uma bacia no planeta vermelho, onde os cientistas acreditam que um antigo rio desaguou em um lago e depositou sedimentos. Eles consideram provável que o ambiente tenha preservado sinais de alguma vida que tenha habitado Marte até bilhões de anos atrás.

Desde sua chegada, o rover já divulgou vídeos da sua descida, o primeiro áudio de Marte e fotos inéditas.