NASA: pela 1ª em mais de 60 anos, mulheres são maioria em turma de astronautas

Grupo de 10 selecionados inclui ex-militares, cientistas e ex-funcionários da SpaceX, com treinamento previsto para os próximos dois anos

Segundo a NASA, os novos selecionados passarão por dois anos de treinamento no Centro Espacial Johnson, em Houston (AFP/AFP)

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 05h59.

A NASA anunciou nesta segunda-feira, 22, a seleção de 10 novos candidatos a astronautas. Pela primeira vez em mais de 60 anos, as mulheres superam os homens em número. O grupo é composto por seis mulheres e quatro homens, incluindo engenheiros, cientistas e ex-militares.

Entre os destaques está Anna Menon, ex-funcionária da SpaceX e integrante da missão Polaris Dawn, que em 202 realizou a primeira caminhada espacial comercial.

Programa Artemis e desafios internacionais

A nova turma chega em um momento estratégico para o programa Artemis, iniciativa da NASA que busca consolidar a presença humana na Lua e aplicar o aprendizado em futuras missões para Marte.

A agência espacial também enfrenta a pressão de avançar rapidamente diante da concorrência da China, que acelera seus próprios planos de enviar astronautas ao satélite natural da Terra

Segundo a NASA, os novos selecionados passarão por dois anos de treinamento no Centro Espacial Johnson, em Houston.

Após essa etapa, poderão ser escalados para missões de voo em órbita baixa da Terra ou em viagens à Lua. No longo prazo, a agência não descarta que um dos participantes possa integrar a primeira missão americana a Marte.

