Nasa irá divulgar vídeo da chegada do seu rover em Marte hoje; saiba como assistir

Após realizar um pouso de sucesso com seu rover Perseverance ("perseverança" em português) na última quinta-feira (18), a Nasa irá transmitir o vídeo da sua chegada em Marte no seu canal do YouTube hoje (22), às 16h no horário de Brasília.

O vídeo deve passar as imagens do momento em que o Perseverance inicia sua trajetória de pouso, missão que engenheiros da Nasa vêm chamando de "os sete minutos de terror" devido à sua imprevisibilidade — antes da semana passada, apenas 50% das tentativas de pousar em Marte tiveram sucesso.

Os penhascos íngremes, dunas de areia e pedregulhos presentes dificultam as missões, mas a equipe do Perseverance conseguiu soltar seu paraquedas, desacelerar e pousar na cratera de Jezero, bacia no planeta vermelho onde cientistas acreditam que possa existir algum sinal de vida de bilhões de anos atrás.

No anúncio da transmissão, a Nasa disse que fãs do espaço irão "ver Marte como nunca antes". Com vídeo colorido de alta qualidade e até a possibilidade de ouvir o planeta vermelho, já que o Perseverance conta com microfones instalados, as imagens prometem ser algo especial.

A agência aeroespacial também afirmou que irá transmitir imagens feitas pelo Mars Reconnaissance Orbiter, que viaja ao redor de Marte desde 2006. O orbital usou sua câmera de alta resolução para capturar o Perseverance navegando em direção à cratera de Jezero.

Já o Ingenuity, pequeno drone movido a energia solar que realizará pequenos voos, ainda deve ser implementado na superfície de Marte pelo Perseverance. Caso ele sobreviva as primeiras noites geladas no planeta (a temperatura chega a -90 °C) e realize seu primeiro voo, mais de 90% dos objetivos do projeto terão sido alcançados, de acordo com comunicado da Nasa.

Os próximos passos dos engenheiros da missão é examinar os dados do sistema da espaçonave e atualizar seu software para iniciar testes em seus instrumentos.

Acompanhe a transmissão:

