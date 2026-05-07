A Nasa divulgou uma galeria com mais de 12 mil imagens registradas pela tripulação da missão Artemis II durante a viagem ao redor da Lua. Os arquivos mostram desde vistas da Terra e da superfície lunar até momentos dos astronautas dentro da cápsula Orion.

As fotografias foram feitas pelos astronautas Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, da Nasa, além do canadense Jeremy Hansen, da Agência Espacial Canadense. A missão de 10 dias foi lançada em 1º de abril e retornou ao planeta em 10 de abril, com pouso no Oceano Pacífico.

Segundo a agência espacial, as imagens são as primeiras registradas por astronautas além da órbita baixa da Terra em mais de 50 anos.

Ao todo, foram divulgadas 12.217 fotos no arquivo público da Nasa.

Durante a missão, parte das imagens chegou a ser transmitida para a Terra, mas a maior parte dos arquivos precisou aguardar o retorno físico dos cartões SD da cápsula Orion para ser recuperada pela equipe da agência.

Entre os registros divulgados estão imagens da Terra parcialmente escura, feitas em 3 de abril, quando a nave seguia em direção ao espaço lunar.

Outra fotografia mostra rastros das estrelas vistos da janela da Orion em uma exposição de seis segundos, efeito causado pela rotação da cápsula durante a viagem.

A Nasa também destacou imagens da superfície lunar em que aparecem áreas em tons amarronzados. Durante a missão, os astronautas relataram enxergar cores sutis, como marrom e verde, na Lua.

Outro registro mostra duas pequenas crateras batizadas pela tripulação. Uma recebeu o nome “Integrity”, em referência à nave da missão. A outra foi chamada de “Carroll”, homenagem à esposa falecida de Reid Wiseman, que morreu de câncer em 2020.

As fotos incluem ainda um eclipse solar observado pela tripulação durante a passagem pela face oculta da Lua em 6 de abril. Na ocasião, os astronautas conseguiram ver a corona solar brilhando atrás do disco lunar.

Em uma das imagens finais divulgadas pela Nasa, a Terra aparece pequena ao fundo, surgindo atrás da Lua logo após a maior aproximação da nave com o satélite natural.

Segundo a agência, a Artemis II atingiu uma distância máxima aproximada de 406.773 quilômetros da Terra, tornando-se a missão tripulada que mais se afastou do planeta na história.